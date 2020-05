L'ahurissant Unreal Engine 5, sur Mac et iOS en 2021

Epic Games a hier présenté son nouveau moteur de jeu vidéo, le célèbre Unreal Engine qui va entrer en version 5. La démonstration a été réalisée en temps réel sur un prototype de PlayStation 5, avec undestiné à montrer les nouvelles capacités du moteur en terme de photoréalisme. L'éditeur a mis l'accent sur deux technologies : Nanite pour l'importation de sources comprenant des millions voire des milliards de polygones, et Lumen pour l'adaptation du décor aux changements de multiples sources de lumière. Le résultat, que vous pouvez découvrir sur la vidéo ci-dessous, est assez sidérant. Jusqu'ici, un tel niveau de réalisme n'était possible qu'au sein de cinématiques.L'Unreal Engine 5 est taillé pour les prochaines consoles, la Xbox Series X et la PlayStation 5 qui seront toutes les deux disponibles pour les fêtes de fin d'année. Il faudra en revanche patienter un petit peu pour profiter de ce nouveau moteur, qui ne sera disponible en version finale qu'en fin d'année 2021. Il sera compatible avec les plateformes d'Apple, comme le Mac, l'iPhone, l'iPad et l'Apple TV. Bien sûr, il faudra des configurations musclées pour pouvoir profiter pleinement des technologies mises en place.