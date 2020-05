Un iPad 10,8'' et un iPad mini 9'' dans les tuyaux ?

Apple s'apprêterait-elle à chambouler sa gamme d'iPad ? Selon Ming-Chi Kuo , Apple aurait dans ses cartons un iPad de 10,8" pour le deuxième semestre de cette année, et un iPad mini de 8,5" à 9" pour le premier semestre de l'année prochaine. Aujourd'hui, l'iPad Air 3 présente une diagonale de 10,5" et l'iPad classique dispose d'un écran de 10,2", alors que l'iPad mini plafonne à 7,9".Les sources de ce célèbre analyste sont généralement excellentes, mais il donne malheureusement très peu de détails, sinon qu'il s'agirait de suivre le modèle de l'iPhone SE en intégrant des composants plus récents dans des designs déjà éprouvés. L'iPad de 10,8" pourrait en tout cas ne pas désigner le modèle d'entrée de gamme mais plutôt l'iPad Air 4, qui a déjà fait l'objet de rumeurs allant dans le même sens : le China Times évoquait ainsi le mois dernier une diagonale depour ce modèle de milieu de gamme. L'iPad 10,2", lui, pourrait bénéficier d'une simple mise à jour de routine sans changer de taille d'écran. À moins qu'Apple n'augmente la taille des deux modèles histoire d'unifier sa gamme...Pour l'iPad mini, on ne sait pas si cette augmentation de taille pourrait se faire en rognant sur les marges autour de l'écran (et pourquoi pas en augmentant légèrement la taille du châssis), ou s'il pourrait s'agir d'une vraie refonte d'envergure avec l'adoption de Face ID et un design "bord-à-bord" plus proche de celui de l'iPad Pro, ce qui pourrait se traduire par un châssis encore plus compact qu'aujourd'hui. L'iPad mini étant vendu plus cher que l'iPad d'entrée de gamme, il ne serait en effet pas étonnant qu'il s'agisse du modèle à faire cette transition en premier.La révision de l'iPad mini est vraisemblablement encore lointaine, mais il commence à être intéressant d'attendre un peu si c'est l'iPad 10,2" ou l'iPad Air 3 qui vous fait de l'oeil. Si on en croit les rumeurs ainsi que les habitudes d'Apple, il est en revanche probable qu'il n'y ait aucune annonce avant cet automne.