Réalité virtuelle : Apple annonce le rachat de NextVR

Apple vient de confirmer à Bloomberg le rachat de la société NextVR. La startup californienne est spécialisée dans la distribution de contenus vidéo en direct pour les casques de réalité virtuelle et augmentée. NextVR a notamment des accords avec la célèbre NBA, le tournoi de Wimbledon, Fox Sports et la WWE. L'entreprise possède aussi et surtout plus d'une quarantaine de brevets relatifs au streaming ainsi qu'à la réalité virtuelle et augmentée, et les ingénieurs de l'entreprise vont rejoindre ceux de Cupertino.NextVR a déjà officialisé sa fermeture sur son site web, annonçantdont la teneur précise est encore inconnue. Apple a en effet de multiples projets relatifs à la réalité virtuelle et surtout augmentée, qui pourrait la mener jusqu'à la mise au point de lunettes connectées à l'horizon 2022 ou 2023. Le montant de la transaction n'a pas été précisé, mais il est estimé à une centaine de millions de dollars.