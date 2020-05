Apple vend une batterie portable avec recharge Qi

Besoin de batterie supplémentaire pour votre iPhone ? Apple vend déjà ses Smart Battery Case , des coques intégrant une batterie qui allonge de 50% l'autonomie de l'iPhone, mais le format n'est pas forcément très pratique, le gain en autonomie reste modeste et il n'est possible de recharger que l'iPhone pour lequel la coque a été conçue. Pour aller plus loin, une batterie externe portable peut être plus appropriée et Apple vient de mettre en vente un nouveau modèle assez haut de gamme conçu par Mophie.La batterie portable powerstation wireless XL de Mophie intègre un module de 10 000 mAh qui permet de recharger un iPhone pleinement trois fois, à pleine vitesse (18 W) via le port USB-C de la batterie. La recharge sans fil est également de la partie, en complément ou en simultané, pour recharger un iPhone, un accessoire comme le boîtier des AirPods, ou la batterie elle-même (qui peut d'ailleurs recharger un appareil pendant sa propre recharge).Ce nouveau modèle offre donc une souplesse intéressante pour les utilisateurs ne souhaitant parfois pas s'encombrer de câble avec leur batterie externe. Cette souplesse a néanmoins un prix conséquent : cette powerstation wireless XL est vendue 109,95 € sur l'Apple Store