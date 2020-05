Les capteurs d'empreintes digitales intégrés à l'écran se démocratisent

Les capteurs d'empreintes digitales directement intégrés sous l'écran des smartphones se démocratisent, selon une étude du cabinet Omdia rapportée par DigiTimes . Il se serait vendu 228,3 millions de ces capteurs en 2019, contre seulement 29,5 millions en 2018. Les tarifs seraient désormais suffisamment abordables pour une adoption de masse, et 70 modèles différents en seraient déjà équipés. En 2020, les prévisions seraient de 400 millions d'unités.

Montage par MacRumors

Apple s'est détournée des capteurs d'empreintes digitales avec l'iPhone X en 2017, mais les rumeurs évoquant un possible retour sous la forme d'un capteur intégré sous l'écran se font de plus en plus insistantes . Selon quelques sources généralement bien informées, comme Mark Gurman et Ming-Chi Kuo, c'est en 2021 qu'un premier modèle d'iPhone pourrait proposer une solution hybride avec Touch ID sous l'écran tout en maintenant Face ID sur le haut de la dalle. Des bruits de couloir parlent même d'une intégration de Touch ID au bouton d'allumage d'un modèle d'iPhone d'entrée de gamme, qui serait cette fois dépourvu de la reconnaissance faciale de Face ID. Le capteur d'empreintes digitales n'a pas dit son dernier mot !