Apple pourra produire ses puces aux États-Unis en 2024

Partenaire de longue date d'Apple, TSMC vient d'annoncer son intention de construire une usine aux États-Unis, plus précisément en Arizona. La construction devrait débuter en 2021, avec de premières productions attendues pour 2024. TSMC a prévu un budget de 12 milliards de dollars pour la construction et les huit premières années d'exploitation. 1 600 postes seront créés pour l'occasion. L'usine en question concevra des puces avec une finesse de 5 nanomètres, avec un rythme de 20 000 wafers mensuels. La technologie est déjà maîtrisée par TSMC, et la puce Apple A14 y faisant appel est attendue dès la fin de cette année.

Usine de TSMC à Taiwan

TSMC est l'unique fournisseur d'Apple pour ses puces Ax qui équipe l'iPhone, l'iPad et sans doute bientôt de premiers modèles de Macs . La future usine du fabricant taïwanais devrait donc avoir un client tout trouvé du côté de Cupertino, qui cherche à réduire tant que possible la dépendance de sa chaîne logistique des pays d'Asie.