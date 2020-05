Les lunettes connectées d'Apple en 2021 ou 2022 ?

Cela fait au moins trois ans que les lunettes de réalité augmentée d'Apple sont sur la planche à dessin des ingénieurs de Cupertino. La sortie ne serait pas encore pour tout de suite, et les figures habituelles de la rumeur s'affrontent pour tenter d'obtenir des informations confidentielles de la part des employés d'Apple travaillant sur le projet. Cela fait quelques temps que les années 2022 ou 2023 semblent faire consensus — avec un gros penchant pour 2023 — et Jon Prosser vient de jeter un pavé dans la marre en évoquant un objectif fixé à mars-juin 2021, alors que Ming-Chi Kuo affirmait encore hier qu'il faudrait attendre 2022 . Leaffirme même avoir pu voir un prototype des lunettes, qu'il qualifie deavant de promettre un aperçu vidéo pour bientôt.Jon Prosser s'est fait largement connaître depuis le début d'année 2020 en dévoilant de nombreux éléments au sujet des produits d'Apple en cours de préparation, comme l'iPhone SE dont il semblait connaître tous les moindres détails bien avant sa présentation. Il est cependant possible, sans que ses informations soient erronées, qu'il ne parle pas ici de la même chose que le reste des observateurs : s'agissant d'un tout nouveau produit, il est tout à fait envisageable qu'Apple ait pour objectif d'en présenter les grandes lignes plusieurs mois avant la commercialisation effective. L'Apple Watch, par exemple, avait été dévoilée en septembre 2014 alors que sa sortie avait attendu avril 2015. Sept mois d'attente ! Une présentation à la WWDC 2021 pour une sortie au printemps 2022 n'est donc pas à exclure, ce qui donnerait raison à tout le monde. Tout cela reste en tout cas à prendre avec un grain de gros sel, l'échéance étant encore trop éloignée pour être fixe.