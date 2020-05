Apple produit un adaptateur réseau... à usage interne

Cet appareil est un adaptateur réseau propriétaire d'Apple devant seulement être utilisé dans les usines, bureaux et Apple Store partout dans le monde. Il ne sera pas vendu au détail. Cet appareil et son firmware sont personnalisés pour un usage spécifique et vont optimiser la reconnaissance et l'ajout d'appareils de confiance pour des objectifs de sécurité. Il n'a aucune utilité en dehors d'Apple, incluant les Apple Stores et les usines.

Apple vient d'obtenir la certification de la part de la FCC américaine pour un étrange accessoire décrit comme un adaptateur réseau. Déchantez tout de suite : il est à usage interne, comme l'a confirmé Apple au journaliste Mark Gurman. L'engin, qui ne prend pour le moment la forme que d'un mystérieux label rectangulaire, est numéroté A2282 et il assume son nom de code "Meerkat", le nom anglais du suricate , petit animal du désert connu pour surveiller ses alentours en se dressant sur ses pattes arrières.Le "Meerkat" d'Apple est relié au secteur et intègre une batterie. Doté d'une antenne vraisemblablement externe, il dispose de deux ports Ethernet et d'un connecteur Lightning. Il prend en charge le Wi-Fi 802.11b/g/n, le Bluetooth, et il intègre un module GPS. Il a également 32 Go de stockage et 1 Go de mémoire vive.On pourrait penser à une caméra de surveillance, mais il manque des indices concrets pour arriver à cette conclusion. Dans sa déclaration à Mark Gurman, qui date inexplicablement de la semaine dernière alors que la FCC n'a publié sa certification qu'aujourd'hui, Apple donne les précisions suivantes :Ce n'est pas la première fois qu'Apple conçoit des produits à usage strictement interne devant être certifiés par la FCC car ils émettent des ondes radio. On se souviendra notamment de la borne iBeacon dont nous avions pu obtenir des images en début d'année 2015, ou encore de la serrure connectée apparue en 2017 et qu'Apple utilise dans ses propres locaux. La FCC assure une confidentialité de six mois pour les photos de ses tests de radiations : cet intriguant "Meerkat" devrait donc se dévoiler en images le 15 novembre prochain.