De nouveaux cadrans arc-en-ciel pour l'Apple Watch avec watchOS 6.2.5

De nouveaux cadrans arc-en-ciel vont être proposés pour l'Apple Watch avec la version 6.2.5 de watchOS, actuellement en version bêta et qui devrait sortir un peu plus tard ce mois-ci. Ces nouvelles variations sont plus pastel que les éditions de l'année dernière , avec des couleurs unies et non plus entrecoupées de traits noirs. La variation du cadran Dégradé, à droite sur les captures ci-dessous, est toute nouvelle.

Captures par 9To5Mac

Ces éditions "Fierté" des cadrans de l'Apple Watch sont mis à jour annuellement depuis leur première édition en 2018. Apple a également commercialisé divers bracelets associés ; le bracelet "Boucle Sport Pride Edition" actuel est à 49 € chez Apple.