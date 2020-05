Des détails sur la réouverture des Apple Stores

La France s'est partiellement déconfinée le 11 mai dernier mais les Apple Store ont gardé porte close . Une petite centaine de boutiques a déjà rouvert dans d'autres pays, y compris en Chine et aux États-Unis, avec des mesures spécifiques pour assurer la sécurité du personnel et de la clientèle. Apple a appris de ses premières réouvertures et prépare la reprise pour de nouveaux pays. Dans une lettre publiée sur le site d'Apple , la responsable du personnel Deirdre O'Brien donne quelques détails sur les mesures qui seront prises pour assurer une reprise en toute sécurité.En premier lieu, Deirdre O'Brien rappelle que les situations diffèrent d'un pays et d'une région à l'autre. L'objectif n'est pas de tout rouvrir d'un seul coup, mais de le faire là où les conditions sont réunies : il est possible qu'un Apple Store rouvre ses portes alors que d'autres boutiques du pays restent fermées, et il est également possible qu'un magasin soit de nouveau contraint de fermer si la situation sanitaire se dégrade.Viennent ensuite les indispensables mesures de sécurité. Deirdre O'Brien annonce que le mobilier sera réaménagé pour que les visiteurs aient plus d'espace que d'habitude au sein des magasins d'Apple. Tout le monde devra porter un masque de protection, un exemplaire pouvant être fourni aux visiteurs n'en disposant pas à l'entrée du magasin. Les entrées seront d'ailleurs filtrées pour limiter le nombre de clients dans les boutiques, et des relevés de température seront effectués. Des nettoyages en profondeur seront également réalisés sur toutes les surfaces sensibles tout au long de la journée. D'autres mesures seront prises pour éviter les allées et venues, comme la possibilité de récupérer sa commande à la porte de l'Apple Store, sans y entrer.Apple n'a pour le moment pas communiqué sur la réouverture de ses boutiques en France et ses employés n'ont d'ailleurs toujours pas été informés de l'évolution de la situation, signe que les Apple Stores français pourraient rester fermés jusqu'au début du mois de juin.