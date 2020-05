Les French Days auront lieu du 27 mai au 2 juin 2020

Sorte de réponse au célèbre Black Friday américain déjà très bien implanté en France, les French Days devaient avoir lieu pendant la période de confinement. L'opération commerciale, qui se tient depuis deux ans, ne sera pas annulée et se tiendra finalement du mercredi 27 mai au mardi 2 juin, ont annoncé les organisateurs. Cet événement est l'occasion pour les revendeurs de mettre en place des opérations promotionnelles un peu plus agressives que d'habitude. L'ampleur n'est pas aussi importante que pour le Black Friday en fin d'année, mais il y a tout de même quelques bonnes affaires à réaliser.Cette nouvelle édition sera l'occasion de, alors que les revendeurs ont été durement touchés par la crise sanitaire en ce début d'année 2020. L'événement est organisé par Boulanger, CDiscount, le groupe Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et showroomprivé.com, mais que toutes les enseignes souhaitant participer sont invitées à le faire. Apple ne devrait pas mettre en place d'offre particulière, mais il est probable que certains de ses produits soient en promotion chez certains revendeurs pour l'occasion ; vous pourrez retrouver toutes les meilleures offres dans nos bons plans , comme d'habitude.