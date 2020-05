La piste du HomePod plus petit de plus en plus crédible

Apple serait-elle en train de se débarrasser de ses stocks de HomePod ? Depuis le mois dernier, les offres promotionnelles sur l'enceinte connectée d'Apple s'enchaînent aux États-Unis, avec des rabais parfois substantiels : le HomePod est notamment à 199,99 dollars chez BestBuy aujourd'hui, soit 33% de remise par rapport aux 299 dollars demandés par Apple. Également, les employés d'Apple peuvent depuis le mois dernier s'offrir un HomePod à moitié prix . L'offre était initialement limitée à deux unités par employé, et Mark Gurman nous apprend aujourd'hui que la limite a été relevée à dix exemplaires.

Montage par MacRumors

La semaine dernière, le HomePod a été indiqué comme « Sold out » sur la boutique en ligne d'Apple dans la nuit de jeudi à vendredi, avant de revenir à la vente quelques heures plus tard avec des délais légèrement plus longs que d'habitude. S'il ne s'agissait peut-être que d'une erreur, il est également possible qu'Apple cherche effectivement à vider ses stocks en vue de l'arrivée d'un nouveau modèle et que cette indication ne soit pas totalement accidentelle.Les rumeurs au sujet d'un "HomePod Mini", plus petit et surtout moins cher, ont été nombreuses ces derniers mois . Ce nouveau modèle viendrait-il en remplacement et non en complément du HomePod actuel ? L'enceinte pourrait-elle alternativement être mise à jour pour gagner de nouvelles fonctionnalités, ce qui pourrait également expliquer cette baisse des stocks ? Nous aurons peut-être des nouvelles de l'enceinte connectée d'Apple à l'occasion de la WWDC 2020 le 22 juin prochain.