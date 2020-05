Une version bêta finale pour iOS 13.5

On s'attendait à l'arrivée de la version finale d'iOS 13.5 dans la foulée de la sortie de watchOS 6.2.5 hier soir, mais ce n'est finalement qu'une nouvelle version bêta qui a été distribuée par Apple hier soir. Avec une particularité tout de même : cette version bêta est une version, et ce sera donc la dernière avant l'arrivée de la version finale destinée au grand public, sans doute prévue pour les prochains jours.Les versionssont généralement réservées aux mises à jour majeures, mais Apple a sans doute ressenti le besoin d'y aller avec prudence avec iOS 13.5, qui a la particularité de mettre en place l'API de traçage mise au point par Apple et Google qui permet aux utilisateurs touchés par le COVID-19 de prévenir les personnes croisées les jours précédant le diagnostic positif. C'est en effet un sujet sensible, et il vaut mieux s'assurer qu'il n'y a pas de bug trop gênant avant de se lancer.Cette mise à jour apportera une autre nouveauté très attendue en cette période de crise sanitaire : la désactivation automatique de Face ID lorsque le système de reconnaissance faciale d'Apple reconnaîtra que l'utilisateur porte un masque. C'est alors le clavier permettant d'entrer son code secret qui sera affiché automatiquement, sans générer d'erreur. Également, iOS 13.5 apportera un réglage permettant de désactiver le changement de taille automatique des vignettes lors des visioconférences incluant de nombreux utilisateurs : toutes les vignettes auront alors la même taille. Apple précise qu'iOS 13.5, comme chaque mise à jour intermédiaire, apportera également son lot de corrections de bugs.