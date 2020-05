Des QR Code circulaires d'un nouveau type dans iOS 14 ?

Depuis quelques mois circule sous le manteau une version bêta interne d'iOS 14 qui révèle quelques secrets sur les projets d'Apple en cours de développement. En mars, nous avions déjà appris qu'une nouvelle application dédiée à la réalité augmentée , nom de code « Gobi », était en préparation. Elle permettait d'obtenir des informations sur les éléments de son entourage en pointant vers différentes zones avec la caméra de l'iPhone ou de l'iPad. Aujourd'hui, le journaliste Josh Constine a pu fouiller plus profondément le code source d'iOS 14 pour nous apporter de nouveaux détails sur cette application.Josh Constine nous offre ainsi un premier aperçu de l'icône de l'application, qui comporte un iPhone devant en globe terrestre. Il est possible que cette icône soit temporaire, tout comme l'est sans doute le nom de l'application. Mais surtout, nous pouvons découvrir ce qui semble être un tout nouveau format de QR Code, circulaire, avec des "gouttes" colorées de longueurs différentes pointant vers le centre du cercle, où se trouve une seconde rangée plus resserrée avec un emplacement pour un petit logo central.Josh Constine précise qu'Apple a stocké une centaine de ces codes au sein de l'application, accompagnés d'une courte séquence alphanumérique, sans que l'on sache pour l'instant à quoi ils mènent ; nous ne disposons en effet d'aucun lecteur permettant de les interpréter. Des codes QR plus traditionnels sont également présents, avec des redirections vers le site d'Apple, le filmsur l'iTunes Store, ou encore une opération promotionnelle pour souscrire à une carte Starbucks.On ne sait pour pas pour le moment si cette application « Gobi » est uniquement présente à des fins de tests, où s'il s'agira finalement d'une nouvelle fonctionnalité pour promouvoir les usages de la réalité augmentée au sein d'espaces publics et plus particulièrement au sein de boutiques : l'application contient notamment des références à une fonctionnalité de comparaison de produits. Nous en apprendrons certainement plus à l'occasion de la présentation officielle d'iOS 14, qui aura lieu à la WWDC 2020 le 22 juin.