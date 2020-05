Une haute résolution pour tous les modèles d'iPhone 12 ?

Les rumeurs au sujet de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro ont été nombreuses ces deux derniers mois, et Jon Prosser a publié un intéressant récapitulatif sur la gamme à venir la semaine dernière. Aujourd'hui, l'analyste Ross Young, spécialiste des écrans pour DisplaySupplyChain.com, confirme et infirme certains éléments.Dans le tableau ci-dessous, on retrouve ainsi la segmentation iPhone 12 / iPhone 12 Pro avec les nouvelles tailles d'écran de 5,4", 6,1" et 6,7", la mémoire vive allant de 4 Go à 6 Go, les tarifs allant de 649 dollars à 1 399 dollars ainsi que les capacités débutant à 128 Go. Ross Young affirme que la prise en charge des ondes millimétriques (mmWave) serait réservée aux modèles Pro, tout comme les couleurs 10 bits pour une meilleure qualité d'affichage.En revanche, au moins une des caméras arrière grimperait bien à 64 mégapixels, contrairement à ce qu'affirmait EverythingApplePro la semaine dernière. BOE ne serait également en charge de la conception que d'un seul des écrans OLED, celui de l'iPhone 12 Max en partage avec LG, et non des deux modèles d'entrée de gamme comme l'affirmait Jon Prosser : l'écran du modèle d'entrée de gamme serait bien conçu par Samsung, avec la technologie Y-OCTA qui intègre la couche tactile de l'écran directement à la dalle. Enfin, la très bonne nouvelle viendrait des résolutions, avec une très nette hausse sur les modèles d'entrée de gamme. L'iPhone 12 de 5,4" aurait ainsi une définition de 2 340 x 1 080 pixels (475 ppp) et l'iPhone 12 Max de 6,1" une définition de 2 532 x 1 170 pixels (460 ppp), alors que l'iPhone 11 de 6,1" plafonne aujourd'hui à 1 792 x 828 pixels (326 ppp). Ross Young n'aborde étrangement pas le sujet de la technologie ProMotion (écran 120 Hz), alors qu'il devrait s'agir d'un des principaux avantages des modèles Pro.

Concept par EverythingApplePro

Il est bien sûr impossible de vérifier l'authenticité de ces informations, et Ross Young n'a d'ailleurs pas l'habitude de publier des rumeurs sur les projets d'Apple. Ces informations affinées paraissent en tout cas crédibles au vu des récents bruits de couloir, même si les importantes améliorations portées aux modèles d'entrée de gamme risquent de cannibaliser les ventes des modèles Pro. Notez que Ross Young, comme de nombreux autres observateurs, prévient que la mise en production de ces modèles aurait pris du retard suite à la crise sanitaire que nous traversons. Il ne faudrait ainsi pas s'attendre à une sortie avant le mois d'octobre, au lieu du mois de septembre habituellement.