Apple Pay enfin annoncé officiellement chez ING !

ING avait promis la prise en charge d'Apple Pay pour 2020 dès le mois d'octobre dernier, sans confirmation officielle de la part d'Apple. C'est désormais chose faite : le logo de la banque d'origine néerlandaise est enfin affiché dans la catégorie "Prochainement" de la page du site d'Apple consacrée à Apple Pay. L'accord définitif entre ING et Apple a visiblement pris un peu de retard, ING ayant initialement tablé sur un lancement dès le premier trimestre . Quatre ans après le lancement du service de paiement mobile d'Apple, les clients d'ING ne sont plus à quelques semaines près.Alors que la prise en charge d'Apple Pay tend à se généraliser en France, il reste encore quelques gros établissements devant rejoindre la liste des partenaires. Un des gros poissons de cette année 2020 sera LCL , des annonces ayant également déjà été faites chez BforBank Qonto et Kard . Apple a déjà annoncé son intention de prendre en charge 99% des cartes françaises dès cette année 2020.