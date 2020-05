Le casque AirPods Studio d'Apple serait bien prévu pour cet été

Le premier casque audio d'Apple commercialisé sous sa propre marque prendrait le nom d'AirPods Studio , nous apprenait Jon Prosser il y a une dizaine de jours. Et comme le voulaient certaines rumeurs de ces derniers mois, la présentation de ce nouveau produit serait bien prévue pour la WWDC 2020 , qui se tiendra le 22 juin. Selon The Information , les fabricants Goertek et Luxshare effectueraient en effet leurs premières livraisons à Apple entre juin et juillet. Particularité intéressante : au moins une partie des AirPods Studio serait assemblée au Vietnam et non en Chine, signe de la volonté d'Apple de diversifier ses lieux de production.

Le casque Beats Studio3 d'Apple

Selon les informations dont nous disposons au sujet de ce casque, il s'agirait d'un modèle circum-aural haut de gamme dont certaines parties — présumablement les coussinets et le bandeau d'armature — seraient interchangeables, à la manière des bracelets d'Apple Watch. Il aurait un. Côté fonctionnalités, on devrait sans surprise retrouver la réduction active du bruit, et des capteurs devraient permettre pour la première fois de s'affranchir du sens dans lequel le casque est porté : les AirPods Studio seraient en effet capables d'inverser le son stéréo à la volée. Côté tarifs, il est question de 349 dollars, soit potentiellement 399 € en France.