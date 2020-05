Une carte mère d'iPhone 12 en vadrouille ?

Une carte mère censée correspondre à l'iPhone 12 ou à l'iPhone 12 Pro se promène sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Remontant visiblement au mois d'octobre 2019 si l'on en croit les marquages présents sur la carte, ce prototype serait donc assez ancien et on ne voit que peu de composants. Difficile donc de déduire quoi que ce soit de cette image, si ce n'est qu'Apple adopterait une nouvelle forme en L (la génération actuelle est bien plus rectangulaire ) impliquant une légère réorganisation des composants à l'intérieur du téléphone concerné. On peut distinguer que la carte mère est toujours dotée de deux niveaux superposés.Voilà donc le genre de fuite à garder de côté, en attendant de pouvoir peut-être la mettre en corrélation avec un autre élément. Nous approchons en effet de la fin du printemps, et nous entrons avec un peu de retard en plein dans la période des fuites même si de nombreuses caractéristiques de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro ont déjà été révélées par les rumeurs.