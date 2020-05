Apple s'offre Greyhound, un blockbuster avec Tom Hanks

Et si la fermeture des cinémas un peu partout dans le monde permettait à Apple TV+ de se faire un nom chez les cinéphiles ? Apple a déjà distribué deux films sur son service de streaming, dontqui nourrissait quelques espoirs mais est finalement passé plutôt inaperçu. Cela devrait bientôt changer avec l'arrivée de, un film de guerre avec Tom Hanks qui devait initialement sortir au cinéma le 12 juin mais dont la sortie a été repoussée... et finalement annulée, Deadline nous apprenant qu'Apple en a finalement acquis les droits pour une diffusion directement sur Apple TV+, simultanément dans plus de 100 pays. Selon CNBC , Apple aurait déboursé pas moins de 70 millions de dollars pour 15 ans d'exclusivité, Sony conservant les droits de distribution en Chine où une sortie au cinéma reste envisageable. Aucune date de sortie n'a été communiquée par Apple pour le moment.se déroule dans les premiers jours de l'implication américaine dans la Seconde Guerre mondiale, dans un convoi international de 37 navires alliés, mené par le commandant Ernest Krause de l'United States Navy. Les navires traversent le nord de l'Atlantique, une zone à risque sous la menace des U-Boote. Aux commandes du destroyer USS Keeling (nom de code radio), le commandant Krause affronte ses doutes et démons intérieurs, lui qui est envoyé pour la première fois sur le front.Le succès d'Apple TV+ resterait très modeste pour le moment, l'essentiel des abonnés bénéficiant d'une année gratuite et beaucoup d'utilisateurs ne daignant même pas se connecter au service de streaming d'Apple, faute de contenus suffisants. Alors que tous les tournages sont actuellement à l'arrêt , Apple aurait récemment décidé de donner un coup de pouce à Apple TV+ en rachetant des catalogues de contenus non exclusifs. Le rachat de droits de films ne pouvant pas être diffusés au cinéma pourrait être un autre moyen de promouvoir le service dans les prochains mois.