Une nouvelle norme plus rapide pour les cartes SD

Près de deux ans après la présentation de la norme SD Express , qui permettait d'atteindre des débits de 985 Mo/s, la SD Association vient d'annoncer l'arrivée de la norme SD 8.0, qui s'appuie sur la spécification PCI Express 4.0 pour proposer des débits pouvant atteindre près de 4 Go/s (3 938 Mo/s précisément), tout en gardant une rétro-compatibilité avec les anciennes normes de cartes. La capacité de ces cartes reste pour le moment plafonnée à 128 To, ce qui est très largement au-dessus de ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui. Cette nouvelle évolution est taillée pour l'émergence de nouveaux usages, comme les caméras 8K, les caméras 360 degrés, la prise de vue au ralenti et les applications tournant directement sur ces cartes.Comme pour tous les nouveaux formats, il faudra plusieurs mois avant que les premiers produits compatibles ne se retrouvent dans les rayons. Les ordinateurs portables d'Apple ne sont plus dotés de lecteur de carte SD — et cela ne devrait pas changer de sitôt — mais de nombreux adaptateurs et hubs USB-C permettent de retrouver ce lecteur très répandu chez les amateurs et les professionnels de l'image sur le Mac.