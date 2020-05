Apple pourrait-elle vendre l'iPhone sans ses écouteurs ?

Apple pourrait-elle arrêter de fournir ses écouteurs filaires EarPods par défaut avec ses futurs modèles d'iPhone ? Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , Apple pourrait cesser d'inclure cet accessoire avec l'iPhone 12 cette année, alors que de plus en plus d'utilisateurs délaissent les écouteurs filaires au profit de modèles sans fil. Il est impossible de fournir des AirPods par défaut pour d'évidentes raisons de coût, et les écouteurs sans fil d'Apple n'ont de toutes façons pas besoin d'un tel coup de pouce pour se vendre comme des petits pains séparément. L'argument écologique serait également de poids : Apple produit chaque année des dizaines de millions d'EarPods qui ne sont finalement jamais utilisés, et la taille de l'emballage de l'iPhone pourrait également être réduite.Pour compenser le retrait des EarPods de la boîte de l'iPhone, Apple pourrait faire des offres promotionnelles sur ses AirPods, annonce Ming-Chi Kuo. L'analyste n'en précise pas la nature, mais on peut sans mal imaginer une petite remise pour l'achat simultané d'un iPhone et d'une paire d'écouteurs.

(contenu de la boîte d'un iPhone 11 Pro)

Une telle évolution, qui aurait également l'avantage de faire légèrement baisser le coût de production global de l'iPhone, paraît parfaitement logique. Cette décision devrait néanmoins se heurter à la réglementation européenne, qui précise que . Autrement dit, il est impossible de vendre l'iPhone sans ses écouteurs au sein de l'Union européenne.À moins que les lobbyistes d'Apple ne parviennent à faire évoluer la législation européenne dans un contexte favorable aux mesures écologiques — mais il n'y a quoi qu'il en soit aucune chance qu'une telle décision soit prise d'ici cet automne — la possible suppression des écouteurs filaires de la boîte de l'iPhone ne devrait pas concerner l'Union européenne et donc la France.