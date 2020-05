Les nouveaux coloris des Powerbeats Pro se dévoilent

Les rumeurs avaient donc vu juste : de nouveaux coloris sont bien dans les tuyaux pour les Powerbeats Pro, nous confirme le site allemand WinFuture en publiant aujourd'hui les visuels officiels de ces nouveaux modèles. On retrouve les déclinaisons rose nuage, bleu glacier, jaune printemps et rouge lave évoquées la semaine dernière, et une date de lancement qui serait fixée au lundi 1er juin. Les Powerbeats Pro, au catalogue depuis un peu plus d'un an, sont actuellement disponibles dans les coloris crème, vert bouteille, marine et noir.Il n'y aurait pas de changement technique pour ces nouvelles références, qui se contenteraient juste d'apporter un vent de fantaisie dans la gamme à l'arrivée des beaux jours. Un récent dépôt d'Apple avait pu faire croire qu'une réelle mise à jour des Powerbeats Pro était sur le point d'être dévoilée, mais il s'agissait vraisemblablement d'une fausse alerte