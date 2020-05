COVID-19 : iOS 13.5 est disponible

C'est une mise à jour un peu particulière qui attend les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d'iPod touch aujourd'hui : iOS 13.5 est de sortie avec quelques nouveautés qui sont principalement dédiées à l'épidémie de coronavirus. C'est en effet cette mouture qui met en place les outils de traçage créés par Apple et Google pour permettre aux utilisateurs touchés par le COVID-19 de prévenir les personnes croisées les jours précédant le diagnostic positif. L'API de traçage n'est pas active en France , alors que l'application souveraine StopCovid a un avenir incertain . Le réglage, actif par défaut dans les pays concernés, se trouve dans Réglages > Confidentialité > Santé > Journalisation des expositions au COVID-19.

(lire : iOS 13.5 affine l'API de traçage du COVID-19)

Autre nouveauté intéressante, qui concerne cette fois tous les utilisateurs : iOS 13.5 est capable de détecter si l'utilisateur porte un masque et il désactive alors Face ID. Pour s'authentifier, c'est alors directement le clavier permettant d'entrer son code secret qui s'affiche. Une petite évolution qui sera bien pratique alors que les masques sont de plus en plus utilisé dans l'espace public et que ces derniers empêchent le bon fonctionnement de la reconnaissance faciale de l'iPhone.

(lire : iOS 13.5 va désactiver Face ID si vous portez un masque)

Toujours dans le domaine médical, une nouvelle option de l'application Santé permettra aux utilisateurs américains de communiquer automatiquement le contenu de leur fiche médicale à leur interlocuteur lors d'un appel aux services d'urgence. L'option se situe dans Santé > Compte > Fiche médicale. Notez bien que cette option n'est pas disponible en France.

(lire : iOS 13.5 permet d'envoyer sa fiche médicale aux secours)

Autre petite nouveauté concernant cette fois FaceTime, un nouveau réglage a fait son apparition pour désactiver le changement de taille automatique des vignettes lors des visioconférences incluant de nombreux utilisateurs. Lorsque l'option est désactivée, toutes les vignettes conservent alors la même taille. L'option se situe dans Réglages > FaceTime > Mise en avant automatique.

(lire : FaceTime : des vignettes à la même taille sur iOS 13.5)

Mise à jour 19:08 :

iOS 12.4.7 est également disponible pour les appareils non compatibles avec iOS 13.

Mise à jour 19:16 :

tvOS 13.4.5 est de sortie pour l'Apple TV, sans aucune précision sur les nouveautés apportées (sans doute uniquement des corrections de bugs).

Voici les notes de version complètes d'iOS 13.5 :



iOS 13.5 permet d’accéder plus rapidement au champ de saisie du code sur les appareils dotés de Face ID lorsque vous portez un masque facial et intègre l’API de notification d’exposition pour prendre en charge les apps de recherche des contacts des patients atteints du COVID-19 mises à disposition par les autorités de santé publique. Cette mise à jour propose également une option permettant de contrôler la mise en avant automatique des vignettes vidéo lors des appels FaceTime en groupe et apporte des correctifs et d’autres améliorations.



Face ID et code

* Processus de déverrouillage simplifié sur les appareils dotés de Face ID lorsque vous portez un masque facial.

* Champ de saisie du code présenté automatiquement lorsque vous balayez vers le haut depuis le bord inférieur de l’écran verrouillé et que vous portez un masque facial.

* Fonctionne également lors de la connexion à l’App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes et aux autres apps prenant en charge la connexion avec Face ID.



Notification d’exposition

* API de notification d’exposition pour prendre en charge les apps de recherche des contacts des patients atteints du COVID-19 mises à disposition par les autorités de santé publique.



FaceTime

* Option permettant de contrôler la mise en avant automatique lors des appels FaceTime en groupe, afin que les vignettes vidéo ne changent pas de taille lorsqu’un participant a la parole.



Cette mise à jour apporte également des correctifs et d’autres améliorations.

* Corrige un problème pouvant entraîner l’affichage d’un écran noir lorsque les utilisateurs tentent de lancer la lecture de contenus vidéo en streaming sur certains sites web.

* Résout un problème pouvant empêcher le chargement des suggestions et des actions dans la feuille de partage.

iOS 13.5, comme toutes les versions intermédiaires du système d'exploitation mobile d'Apple, comporte également des corrections de bugs. Vous pouvez retrouver iOS 13.5 (et iPadOS 13.5 sur l'iPad) dans l'application Réglages, dans la section "Général" puis "Mise à jour logicielle". Comme toujours, n'oubliez pas qu'il reste conseillé de réaliser une sauvegarde de votre appareil avant de lancer l'installation : vous pouvez déclencher une synchronisation avec votre ordinateur par le biais d'iTunes ou du Finder, ou lancer la sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant).