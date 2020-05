Une cinquième version bêta pour macOS 10.15.5

Si vous vous attendiez à la sortie de macOS 10.15.5 parallèlement à celle d'iOS 13.5 hier soir, il vous faudra encore attendre : c'est une nouvelle version bêta, la cinquième, qui a finalement été distribuée hier. Apple a visiblement besoin de peaufiner une ou deux petites choses avant de mettre la version finale à disposition de tous ; cela sera peut-être pour la semaine prochaine.C'est cette nouvelle version de macOS qui permettra de mieux gérer la batterie des ordinateurs portables d'Apple les plus récents (avec ports Thunderbolt 3). Un nouvel outil permettra en effet d'optimiser la recharge de la batterie, en ne la rechargeant plus à 100% chez les utilisateurs les plus sédentaires, pour prolonger sa durée de vie.