Apple TV+ : Greatness Code, des documentaires sportifs

Tous les tournages d'Apple TV+ sont actuellement à l'arrêt , mais cela n'empêche pas Apple de lancer les nouveaux projets dont la préparation s'est achevée avant la période de confinement. Apple vient ainsi d'annoncer le lancement d'une nouvelle série documentaire,, dont la première saison sera composée de sept épisodes consacrés à des sportifs connus. On retrouvera des épisodes sur LeBron James (basket-ball), Tom Brady (football américain), Alex Morgan (football), Shaun White (snowboard), Usain Bolt (athlétisme), Katie Ledecky (natation) et Kelly Slater (surf). Réalisée par Gotham Chopra et coproduite par Uninterrupted et Religion of Sports, la sériesera diffusée sur Apple TV+ à compter du vendredi 10 juillet.Les contenus d'Apple TV+ sont encore peu nombreux et la programmation d'Apple peine pour le moment à séduire les foules. En plus de ses créations originales, Apple se lancerait donc dans le rachat de programmes pour étoffer son offre dans les prochains mois. Entre temps, Apple pourrait se faire remarquer grâce à un blockbuster, le film de guerre Greyhound avec Tom Hanks, dont le rachat a été annoncé hier.