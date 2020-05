Adobe va prendre en charge la carte Afterburner du Mac Pro 2019

La carte Afterburner du Mac Pro de 2019, qui permet de lire jusqu’à 6 flux de vidéo 8K ProRes RAW ou jusqu’à 23 flux de vidéo 4K ProRes RAW sur Final Cut Pro X, va bientôt être prise en charge par Adobe sur Premiere Pro, After Effects et Media Encoder. L'éditeur vient d'en faire l'annonce , précisant que cet ajout est déjà effectif dans les dernières versions bêtas des logiciels concernés. L'accélération matérielle se limite pour le moment au ProRes 4444 et 422 ; il faudra attendre pour le ProRes RAW.La carte Afterburner devrait donc gagner de l'intérêt chez certains professionnels de l'image. Initialement uniquement proposée en option à la configuration, cette carte accélératrice est disponible à l'unité, à 2 500 € sur l'Apple Store, depuis le mois de mars.