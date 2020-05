Une édition des Apple Glass en hommage à Steve Jobs ?

Leur lancement est encore lointain, mais les lunettes connectées d'Apple sont au centre des rumeurs depuis quelques jours. La faute à Jon Prosser, qui a récemment donné de nombreux détails sur ce nouveau produit, qui pourrait selon lui être commercialisé d'ici le début d'année 2022. Dans une confidence donnée à Cult of Mac , leaffirme qu'Apple plancherait également sur des lunettes, qui reprendraient le design rond des célèbres lunettes du cofondateur d'Apple. Cette édition spéciale serait vendue à un tarif tout aussi spécial, à l'instar de la déclinaison en or de la première édition d'Apple Watch.Cette nouvelle déclaration a fait sortir Mark Gurman de ses gonds , le très fiable journaliste de Bloomberg qualifiant les rumeurs lancées par Jon Prosser de. Il faut dire que si les indiscrétions techniques sur les Apple Glass semblaient crédibles, l'idée de voir Apple exploiter l'image de feu son emblématique patron à des fins de marketing est d'une vulgarité que l'on imagine plutôt mal. Apple s'est d'ailleurs toujours montrée très prudente avec ses références à Steve Jobs, ne donnant par exemple son nom qu'à sa salle de conférence et non à son campus complet, Apple Park.Alors que Jon Prosser enchaîne les rumeurs sur les projets d'Apple en ce début d'année 2020, son historique est pour le moment excellent et il a prouvé la qualité de ses sources avec ses informations exclusives sur l'iPhone SE et le dernier MacBook Pro 13,3". Y a-t-il une part d'affabulation dans les rumeurs lancées par Jon Prosser ? Se pourrait-il également qu'Apple tente de le piéger ? Seul le temps le dira, et il conviendra donc de garder un maximum de recul en attendant d'en savoir plus.