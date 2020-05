Little Voice : une sortie le 10 juillet sur Apple TV+

C'est une série qui avait été présentée sur la scène du Steve Jobs Theater par J.J. Abrams et Sara Bareilles à l'occasion de l'annonce du lancement d'Apple TV+ en mars 2019. Un peu plus d'un an plus tard, Apple vient enfin d'arrêter une date de sortie pour cette production originale avec Brittany O’Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson ou encore Chuck Cooper : ce sera pour le vendredi 10 juillet.Little Voice est. La série suit l'histoire de Bess King (Brittany O’Grady),. Avec une musique originale composée par Sara Bareilles,

Brittany O’Grady

Même si les tournages d'Apple TV+ sont actuellement à l'arrêt , de nombreuses productions ont été tournées avant la période de confinement et les sorties du service de streaming d'Apple ne devraient donc pas être trop perturbées pour l'instant. Apple se prépare toutefois à des moments plus difficiles, et face au succès encore tout relatif de son service, la décision aurait été prise de racheter les droits de séries et de films non originaux pour étoffer rapidement le catalogue. Les annonces de nouveaux contenus pourraient donc se multiplier dans les prochains mois.