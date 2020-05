Les routeurs Wi-Fi maillés HomeKit d'eero en vente sur l'Apple Store

Ce sont les tout premiers routeurs Wi-Fi maillés compatibles HomeKit : les modèles eero et eero Pro d'Amazon viennent de faire leur apparition dans les rayonnages de l'Apple Store. Vous pouvez retrouver le routeur eero classique à 109,95 € (ou le lot de trois à 279,95 € ) et le routeur eero Pro à 199,95 € (ou le lot de trois à 499,95 € ). Grâce à la compatibilité HomeKit de ces routeurs, il est possible de mieux sécuriser l'installation domotique de son domicile en isolant les accessoires les uns des autres avec différents niveaux de protection ( en savoir plus ).Apple adopte comme à son habitude les tarifs conseillés par le constructeur, et ne fait pas de promo... contrairement à Amazon. À l'heure où nous écrivons ces lignes, vous pouvez en effet retrouver le routeur eero classique chez Amazon à 87 € (ou le lot de trois à 223 € ), et le routeur eero Pro à 159 € (ou le lo de trois à 399 € ). Contrairement à Apple, les tarifs d'Amazon sont en revanche susceptibles de varier.