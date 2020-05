Apple TV+ : une bande-annonce pour Dear...

L'actualité d'Apple TV+ est décidément très riche ces derniers jours. Après l'annonce du rachat du film Greyhound , de la présentation de Greatness Code et de la date de sortie de Little Voice , sans oublier les indiscrétions au sujet du rachat de programmes non originaux , Apple a publié une bande annonce pour, une nouvelle série documentaire qui paraîtra sur son service de streaming le vendredi 5 juin.Inspirée des publicitéssur l'Apple Watch, la série montre des célébrités lire des lettres de personnes ayant été touchées par leur travail. La série, qui comprendra dix épisodes, a été produite par R.J. Cutler. Au casting, on retrouvera notamment l'animatrice Oprah Winfrey, la féministe Gloria Steinem, le réalisateur Spike Lee, l'acteur Lin-Manuel Miranda, l'actrice Yara Shahidi, le chanteur Stevie Wonder, la gymnaste Aly Raisman, la danseuse Misty Copeland et... le gros oiseau jaune Big Bird de