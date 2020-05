Le casque AirPods Studio d'Apple serait entré en production

Le casque audio haut de gamme d'Apple serait déjà entré en production, clame DigiTimes . La publication taïwanaise corrobore ainsi les indiscrétions de The Information , qui affirmait un peu plus tôt que les premières livraisons à Apple seraient prévues entre les mois de juin et de juillet. Au moins partiellement produit au Vietnam, le casque pourrait être présenté à l'occasion de la WWDC 2020 , qui se tiendra le 22 juin, à moins qu'Apple ne préfère une présentation séparée de cet événement plutôt consacré aux développeurs. Ce serait en tout cas pour bientôt et il ne faudrait donc pas attendre cet automne.

Beats Studio3

Le casque d'Apple, qui pourrait prendre le nom d'AirPods Studio , serait circum-aural avec des parties interchangeables (sans doute les coussinets et le bandeau d'armature) à la manière des bracelets de l'Apple Watch. Le mois dernier, Bloomberg décrivait ce modèle comme. Il serait bien sûr doté d'une technologie de réduction active du bruit, et il pourrait avoir la particularité de pouvoir être porté dans les deux sens , des capteurs permettant d'inverser le son stéréo. Les récentes rumeurs évoquent un tarif de 349 dollars, ce qui pourrait nous amener à une facture de 399 € en France.