macOS 10.16 : une refonte pour l'app Messages du Mac ?

Apple préparerait une refonte complète de l'application Messages du Mac, clament nos confrères de 9To5Mac suite à une découverte au sein d'une version bêta interne d'iOS 14. Apple utiliserait les outils de Catalyst (ex projet Marzipan ) pour réaliser un portage de l'application d'iOS sur le Mac. L'application Messages gagnerait ainsi de nombreuses fonctionnalités déjà présentes sur l'iPhone, comme les extensions, les autocollants et les effets visuels.Cette nouveauté devrait logiquement prendre place au sein de macOS 10.16, dont la présentation est attendue pour la WWDC 2020 le 22 juin prochain. Le développeur Steve Troughton-Smith avait déjà trouvé des traces de cette refonte à venir au sein d'une version bêta de macOS 10.15 l'année dernière, mais Apple ne l'avait finalement pas lancée. Cette application revue et corrigée pourrait être accompagnée de nouvelles évolutions, comme peut-être la possibilité de citer des personnes dans des conversations de groupe ou une fonctionnalité permettant de retirer un message envoyé par erreur ( en savoir plus ).