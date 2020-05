Une version bêta interne d'iOS 14 s'est bel et bien retrouvée dans la nature

Comment les rumeurs au sujet d'iOS 14 ont-elles pu être aussi nombreuses et aussi précises ces trois derniers mois ? Depuis le début du mois de mars, plusieurs sites spécialisés prétendent disposer d'une version bêta interne de la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'Apple, et dévoilent beaucoup d'évolutions censées rester secrètes pour le moment. Le fichier, qui remonte au mois de décembre 2019, aurait été extrait d'un iPhone 11 destiné au développement et donc dépourvu des mesures de sécurité habituelles.Selon Vice , qui a mené l'enquête, le téléphone en question aurait été racheté à des vendeurs chinois pour plusieurs milliers de dollars, avant que la version du système soit récupérée et revendue sous le manteau chez les experts en sécurité, la communauté du jailbreak et divers hackers et sites spécialisés voulant découvrir les nouveautés en cours de préparation. Nos confrères ont pu mettre la main sur le système en question pour confirmer son authenticité : oui, une version interne d'iOS 14 est bel et bien dans la nature, et cela depuis le début du mois de février.Les fuites au sujet des différents projets d'Apple sont régulières, mais c'est la première fois qu'un système d'exploitation complet s'échappe de Cupertino plusieurs mois avant sa présentation. La version interne d'iOS 14 ayant fuité remontant au mois de décembre, il y a en revanche fort à parier que de nombreux éléments diffèrent de la première version bêta officielle qui sera présentée à l'occasion de la WWDC 2020 le 22 juin, et que quelques surprises restent au programme.