Un capteur de luminosité ambiante sur de futurs AirPods ?

Apple chercherait à intégrer un capteur de luminosité ambiante à de prochains modèles d'AirPods, affirme DigiTimes . La publication taïwanaise ne précise pas à quoi ce nouveau capteur pourrait servir : il est possible qu'il soit utilisé pour remplacer le double capteur optique qui détermine lorsque les AirPods sont mis ou enlevés de l'oreille, mais il est également possible qu'Apple s'en serve pour tout autre chose. Un tel capteur, en contact avec la peau, pourrait en effet être utilisé pour développer de nouvelles fonctionnalités relatives à la santé, comme la détection du rythme cardiaque.DigiTimes avait déjà prédit l'arrivée de fonctionnalités relatives à la santé sur les AirPods l'année dernière, mais sans succès. C'est en tout cas un sujet sur lequel Apple travaille, plusieurs brevets décrivant l'intégration de capteurs biométriques aux écouteurs sans fil d'Apple ayant déjà été déposés.Les sources de DigiTimes sont généralement plutôt bonnes, mais il est difficile d'interpréter certaines informations en provenance des sous-traitants asiatiques d'Apple et la publication n'est ainsi pas toujours parfaitement fiable. La piste du capteur de luminosité ambiante évoquée aujourd'hui semble plutôt crédible, mais cela ne sera en tout cas pas pour tout de suite : les AirPods 3 ne sont pas attendus avant le début de l'année prochaine , alors que les AirPods Pro 2 pourraient attendre la fin d'année 2021.