Des cartes graphiques Navi 21 d'AMD pour l'iMac cette année ?

Les ordinateurs de bureau qui seront dévoilés par Apple cette année pourraient offrir de belles avancées graphiques, si l'on en croit Hardware Leaks , site tenu par un certain @_rogame qui s'est déjà fait remarquer avec ses informations exclusives sur le dernier modèle de MacBook Pro. Apple adopterait en effet des variantes des cartes graphiques Navi 21 d'AMD spécialement conçues pour ses besoins. Avec la prise en charge matérielle du Ray Tracing et jusqu'à 5 120 processeurs de flux, les cartes seraient 50% plus performantes à consommation égale que les modèles qu'elles remplacent.Ces cartes graphiques étant destinées à un usage professionnel, il y a des chances qu'elles ne soient proposées qu'en option ou/et peut-être seulement sur les modèles haut de gamme, et il n'est d'ailleurs pas impossible qu'Apple ne les utilise que sur un nouveau modèle d'iMac Pro, voire pour le Mac Pro pour deux d'entre elles — Hardware Leaks n'est malheureusement pas en mesure d'être plus précis. Les attentes autour de la refonte à venir de l'iMac sont en tout cas déjà très élevées et ce n'est pas avec cette nouvelle rumeur qu'elles vont redescendre.