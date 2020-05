La 5G sera-t-elle disponible en France pour l'iPhone 12 ?

L'attribution des fréquences 5G devait initialement avoir lieu au début du printemps, avant d'être repoussée au mois de juin suite à des bisbilles internes sur le prix des licences. Entre temps, un certain coronavirus a fait son apparition et les enchères ont de nouveaux été reportées par l'Arcep, en juillet ou en septembre 2020 selon l'évolution de la situation sanitaire. Alors que d'autres pays européens ont déjà décalé le lancement de ce nouveau réseau sur leur territoire, l'idée commence à faire son chemin en France et Martin Bouygues a officiellement demandé un report plus important, en toute fin d'année 2020 voire en début d'année 2021 :, a-t-il déclaré dans Le Figaro La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, s'est déclarée réticente à cette idée :, assurant toutefois que le gouvernement. Les premiers réseaux 5G pourront-ils être déployés dès la fin de cette année en France ? Nul ne semble réellement le savoir pour le moment, mais cela semble en tout cas définitivement cuit pour une disponibilité en même temps que l'iPhone 12, premier smartphone d'Apple à être compatible, dès le mois de septembre.