COVID-19 : Google prêt à collaborer sur d'autres projets avec Apple

Google est satisfait de son partenariat avec Apple dans le cadre de l'API de traçage mis en place pour tenter d'endiguer l'épidémie de COVID-19. L'élaboration de ces outils, désormais en place avec la version 13.5 d'iOS sortie la semaine dernière, avait originellement débuté de manière séparée. Dans Wired , Sundar Pichai, PDG de Google, explique que, et ce sont les ingénieurs des deux entreprises qui ont entrepris de se contacter mutuellement, avant que les deux PDG ne finalisent l'accord au plus haut niveau.

Sundar Pichai, PDG de Google

Même si de nombreux pays ont décidé de se passer des technologies mises au point par Apple et Google, Sundar Pichai pense que cette contribution aura un réel impact :Avant d'ouvrir la porte à de nouveaux partenariats de ce type :Apple et Google sont toutes les deux de plus en plus engagées sur les projets relatifs à la santé, et cette première collaboration réussie pourrait donc faire des petits.