Un Smart Connector sur l'iPhone 13 en 2021 ?

L'iPhone conservera son port Lightning une année de plus, affirme @choco_bit sur Twitter. Le, déjà à l'origine de plusieurs fuites, comme le design de l'iPhone 12 , affirme que des prototypes d'iPhone 12 dotés d'un connecteur USB-C auraient existé mais qu'ils n'auraient finalement pas été retenus par Apple. Les ingénieurs de Cupertino auraient en revanche retenu une autre nouveauté, cette fois pour la génération d'iPhone qui sera commercialisée en 2021 : l'intégration d'un Smart Connector, similaire à ce que l'on connaît aujourd'hui sur l'iPad.On ne sait pas encore précisément quelle forme prendrait ce connecteur. Si Apple s'inspire de ce qu'elle utilise aujourd'hui sur l'iPad, on retrouverait logiquement trois petits points sur le bas du dos de l'iPhone. Il est également possible, comme le suggérait le fichier CAD déniché par EverythingApplePro le mois dernier, que ce connecteur se retrouve sur la tranche du téléphone , avec à la clé la possibilité d'utiliser un câble magnétique au fonctionnement similaire à celui de la technologie MagSafe utilisée sur le Mac avant l'adoption de l'USB-C.

Concept de connecteur MagSafe, par EverythingApplePro

L'avenir de l'iPhone est sans fil, Apple ne cesse de le répéter. Dans ce contexte, se débarrasser du port Lightning au profit de la recharge par induction paraît inévitable à court terme, et l'analyste Ming-Chi Kuo affirme depuis le mois de décembre dernier que cela sera le cas sur un premier modèle d'iPhone dès 2021 . Il est en revanche indispensable de maintenir un accès physique au téléphone, ne serait-ce que pour installer un système ou connecter un accessoire. La recharge par induction étant encore très lente, il paraît également préférable de conserver la possibilité d'une recharge filaire pour le moment. Les rumeurs au sujet de ce Smart Connector pour iPhone sont encore floues, mais le successeur de l'iPhone 12 est encore lointain et de nouveaux bruits de couloir permettront sans doute d'en savoir plus dans les prochains mois.