Encore des rumeurs de Mini-LED pour Apple en 2021

Après son intégration sur le Pro Display XDR en fin d'année dernière, la technologie mini-LED est attendue de pied ferme au sein de premiers modèles de Mac et d'iPad. Selon l'analyste Jeff Pu, repris par MacRumors , cette intégration serait pour l'année prochaine. Ce serait l'iPad Pro qui y passerait le premier en tout début d'année, suivi par le MacBook Pro 16" au printemps et l'iMac 27" au second semestre. Ces indiscrétions rejoignent celles de Ming-Chi Kuo , qui ajoute à cette liste le fameux MacBook Pro 14,1" que l'on attendait initialement pour cette année 2020.La technologie mini-LED désigne toujours un écran LCD, mais dont le système de rétroéclairage est organisé en petites zones pouvant être activées ou désactivées indépendamment les unes des autres. On peut ainsi retrouver un des grands avantages des dalles OLED, les noirs absolus, sans les surcoûts relatifs à cette technologie, et sans certains désavantages techniques comme le phénomène de rémanence qui empêche d'afficher des interfaces fixes trop longtemps. La technologie mini-LED promet également une finesse accrue, une luminosité supérieure ainsi que des économies d'énergie.