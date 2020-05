macOS 10.15.5 est disponible pour tous

Une nouvelle mise à jour du système d'exploitation du Mac est disponible cette nuit : il s'agit de macOS 10.15.5, une version intermédiaire qui a principalement pour but de corriger quelques bugs et de proposer une nouvelle fonctionnalité de gestion de la batterie des ordinateurs portables d'Apple équipés de ports Thunderbolt 3.Avec cette nouvelle version de macOS et sur les ordinateurs concernés, un nouveau bouton « Santé de la batterie » a fait son apparition dans le panneau « Économiseur d'énergie » des Préférences Système. L'option « Gestion de la santé de la batterie », qui est activée par défaut, va permettre d'accroitre la durée de vie de la batterie en s'adaptant au comportement de son utilisateur au quotidien. Si l'utilisateur est particulièrement sédentaire, macOS va arrêter de charger constamment la batterie à 100%, ce qui a tendance à l'abimer et réduire sa durée de vie. Cela implique de réduire légèrement l'autonomie au quotidien, mais cela peut être un compromis intéressant pour préserver la batterie. Bien sûr, il est possible de désactiver la fonctionnalité pour retrouver le fonctionnement classique.

(lire : macOS 10.15.5 va mieux gérer la batterie des MacBook)

Voici les notes de version complètes pour cette nouvelle mise à jour.



Gestion de l’état de la batterie

• La gestion de l’état de la batterie permet de maximiser la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables Mac.

• La sous-fenêtre de préférences Économiseur d’énergie affiche l’état de la batterie et indique si cette dernière a besoin d’être réparée.

• Une option permet de désactiver la gestion de l’état de la batterie.



Préférence de mise en évidence dans FaceTime

• Une option permet de contrôler la mise en évidence automatique lors des appels FaceTime de groupe afin d’empêcher la vignette de la personne qui parle de changer de taille.



Étalonnage de précision du Pro Display XDR

• Des commandes permettent d’ajuster avec précision l’étalonnage intégré de votre Pro Display XDR en faisant correspondre avec exactitude le point blanc et la luminance à la configuration d’affichage de votre choix.



macOS Catalina 10.15.5 comprend également des corrections de bogues et d’autres améliorations. Cette mise à jour :

• corrige un problème susceptible d’empêcher Rappels d’envoyer des notifications qui concernent des rappels récurrents;

• résout un problème susceptible d’empêcher la saisie du mot de passe d’ouverture de session;

• corrige un problème qui affiche une pastille de notification dans Préférences Système alors que la mise à jour correspondante a été installée;

• résout un problème susceptible d’empêcher la détection de la caméra intégrée après l’utilisation d’une app de vidéoconférence;

• résout un problème susceptible d’empêcher les haut-parleurs internes des ordinateurs Mac équipés de la puce T2 Security d’Apple d’apparaître comme appareils de sortie audio dans les préférences Son;

• corrige un problème de stabilité lors du téléchargement de fichiers multimédias vers la photothèque iCloud ou à partir de celle-ci lorsque votre Mac est en veille;

• résout un problème de stabilité lors du transfert de grandes quantités de données vers des volumes RAID;

• corrige un problème qui empêche la préférence d’accessibilité Réduire les animations de réduire la vitesse d’animation des appels FaceTime de groupe.

Autre petite évolution, les réglages de FaceTime permettent de modifier l'apparence des vignettes lors des conversations de groupe implant de nombreux interlocuteurs ; l'option "Mise en avant automatique" permet d'éviter le changement de taille automatique des vignettes, comme sur iOS 13.5 sorti la semaine dernière Il est comme toujours conseillé de réaliser une sauvegarde de vos données avant d'installer une mise à jour du système, même si les choses se passent généralement bien. Vous trouverez macOS 10.15.5 dans les Préférences Système, section « Mise à jour de logiciels ».