Fraggle Rock, inflexion dans les programmes d'Apple TV+

C'est la toute première inflexion dans la programmation d'Apple TV+ : des programmes non originaux vont bien faire leur apparition sur la plateforme de streaming d'Apple, avec l'arrivée des 96 épisodes de, initialement produits entre 1983 et 1987. Les célèbres marionnettes de Jim Henson ont déjà fait leur retour cette année sur Apple TV+, avec cinq nouveaux épisodes spéciaux tournés pendant la période de confinement, et Apple vient d'annoncer un reboot de la série qui débarquera. En attendant, les fans pourront donc se replonger dans ces vieux épisodes qui sentent bon la madeleine. Vulture nous donne un peu plus de précisions sur la philosophie avec laquelle Apple aborderait ce petit changement de stratégie, et va à contresens des affirmations de Bloomberg la semaine dernière : Apple s'offrirait bien des shows non exclusifs, mais l'objectif ne serait pas de se constituer un catalogue permettant d'étoffer artificiellement le catalogue d'Apple TV+. Il s'agirait plutôt d'offrir une expérience complète aux spectateurs dans le cadre de l'arrivée d'oeuvres exclusives ayant un historique sur d'autres réseaux.n'est pas un titre majeur, mais Apple pourrait appliquer ce raisonnement à des productions bien plus célèbres. On a notamment beaucoup parlé de l'éventualité d'un rachat de la franchise James Bond : si Apple parvenait à un accord avec MGM et s'offrait les services de l'espion de sa Majesté, tous les films de James Bond pourraient débarquer sur Apple TV+... si et seulement si Apple pouvait produire de nouveaux contenus exclusifs et donner du contexte à cette acquisition.