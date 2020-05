De nouveaux bracelets en cuir pour l'Apple Watch ?

Apple fait régulièrement varier les coloris des bracelets de l'Apple Watch, mais ce n'est pas tous les jours que des modèles réellement nouveaux font leur apparition. Selon quelques photos en fuite parues sur Reddit et 9To5Mac , Apple pourrait prochainement dévoiler de nouveaux bracelets en cuir avec un design inédit. On peut en effet découvrir des bracelets qui semblent être une évolution des bracelets en cuir matelassés actuels ( 99 € ), avec une bordure pouvant être d'une couleur différente.S'agit-il d'une avant-première, ou de prototypes ayant été abandonnés ? Apple a déjà présenté sa collection de printemps en mars dernier, et il faudra donc certainement attendre la présentation de l'Apple Watch Series 6 à la rentrée prochaine pour en avoir le coeur net.