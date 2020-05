Un beau concept pour les widgets d'iOS 14

iOS 14 pourrait enfin permettre d'aller un peu plus loin que la simple grille d'icônes sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Selon des découvertes au sein d'une version bêta interne de la future mise à jour d'iOS, les applications pourraient également prendre la forme de widgets prenant la place de plusieurs icônes et pouvant être déplacés parmi celles-ci — une fuite sur le design de l'iPhone 12 nous avait d'ailleurs donné une première idée des possibilités en terme de tailles et de formes.Le designer Aleksey Bondarev s'est intéressé au sujet et a publié un concept plutôt séduisant de ce à quoi tout cela pourrait ressembler. Vous pouvez retrouver cette interprétation très réaliste (même si on imagine mal un accès continu à la boussole pour des raisons de consommation) dans la vidéo ci-dessous.Si cette nouveauté a bien été retenue par Apple — la version interne dans laquelle elle a été découverte remonte à décembre dernier — c'est à l'occasion de la WWDC 2020 qu'elle sera présentée, parmi les nombreuses autres nouveautés d'iOS 14. Cette conférence se tiendra le 22 juin.