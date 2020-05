Attention aux rumeurs trop lointaines sur l'iPhone 13

Un nouveau modèle d'iPhone se prépare plus d'un an à l'avance ; lorsque l'iPhone 12 sera présenté cet automne, les ingénieurs d'Apple auront déjà planché plusieurs mois sur le modèle qui lui succédera l'année prochaine. L'apparition de rumeurs — il est régulièrement question d'un modèle sans port Lightning — sur les modèles qui sortiront en 2021 n'est donc pas étonnante même si cela semble encore si lointain. Il convient toutefois de rester très prudent sur les bruits de couloir qui peuvent circuler : à ce stade, le design de ces futurs modèles n'est pas encore définitivement arrêté, tout comme certaines de ses fonctionnalités.Ce matin, le leaker @choco_bit a publié un schéma censé nous montrer les capteurs arrières de l'iPhone 13. On retrouve l'organisation en carré qui devrait être adopté sur l'iPhone 12 cette année, mais le scanner LiDAR normalement situé en bas à droite de la protubérance accueillant les différents capteurs est poussé en dehors de cette dernière et remplacé par un quatrième appareil photo. Selon notre twittos chocolaté, le quatrième capteur serait un objectif anamorphique, qui pourrait donc proposer un format large mieux adapté à la prise de vidéos. Il est également question de grimper jusqu'à 64 mégapixels pour de meilleurs zooms numériques, d'intégrer un téléobjectif 3x voire 5x, et à l'inverse de pousser l'ultra-grand angle à 0,25x.Comme le précise lui-même @choco_bit, ces informations sont à prendre. Même si la source de cette information est bonne, ce qui n'est pas une certitude, rien ne garantit que les choses n'évolueront pas dans les prochains mois, au fur et à mesure qu'Apple finalisera ses recherches et ses accords d'approvisionnement avec ses différents sous-traitants. Plus une rumeur concerne un produit dont la sortie est éloigné, plus il faut la prendre avec prudence.