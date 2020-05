L'app StopCovid sera disponible le 2 juin

Fin du suspense : l'application StopCovid, dont le développement a été quelque peu chaotique , sera bien disponible pour tous le mardi 2 juin, date de la deuxième phase du déconfinement. C'est le Premier Ministre, Édouard Philippe, qui vient d'en faire l'annonce. L'application souveraine fonctionnera sur un principe similaire aux outils mis en place par Apple et Google au sein d'iOS 13.5 , permettant aux utilisateurs de prévenir les personnes avec lesquelles ils ont eu des contacts rapprochés (moins d'un mètre, et pendant plus de quinze minutes) en cas de test COVID-19 positif.Pour fonctionner, l'application fera appel à la connexion Bluetooth, avec les problèmes que l'on connaît pour l'utilisation de ce composant lorsque StopCovid sera en arrière plan. Actuellement en version bêta et éprouvée par les hackers dans le cadre d'une chasse au bug lancée par l'État, l'application parviendrait à maintenir son activité en arrière-plan par intermittence — un point positif (et indispensable) pour le bon fonctionnement de cet outil.