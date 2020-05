Ignorer une mise à jour de macOS va devenir impossible

Si vous en avez marre que votre Mac vous suggère constamment de mettre à jour l'ordinateur avec la dernière version du système, il existe une commande permettant d'ignorer définitivement cette mise à jour : dans le Terminal, il suffit d'entrer « sudo softwareupdate --ignore "macOS Catalina" », le dernier élément pouvant être remplacé par la version du système souhaité, pour que cette mise à jour n'apparaisse plus dans le panneau idoine des Préférences Système. Avec macOS 10.15.5 , qui est sorti un peu plus tôt cette semaine, Apple annonce que la fonction permettant d'ignorer une mise à jour majeure a été supprimée. Même chose si vous installez les mises à jour de sécurité "2020-003" sur macOS 10.14 Mojave et macOS 10.13 High Sierra. Il reste possible d'ignorer une sous-version spécifique, mais Apple précise que cette option sera également supprimée avec une prochaine version de macOS.La fonction n'était certes pas indispensable, mais elle restait pratique pour éviter une mise à jour "accidentelle" vers une nouvelle version du système pouvant parfois poser problème. Avec macOS 10.15 Catalina, le retrait de la prise en charge des applications 32 bits pouvait par exemple être une bonne raison de vouloir rester sur macOS 10.14 Mojave.