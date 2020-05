macOS 10.15.5 : un souci avec les clones bootables

Avec macOS 10.15.5 , qui est sorti cette semaine, Apple a mis en place des petits changements dans le système de fichiers APFS que les éditeurs d'applications de sauvegarde n'avaient pas vu venir. Mike Bombich, créateur de l'application Carbon Copy Cloner, prévient ainsi qu'il n'est pour le moment plus possible de créer des sauvegardes bootables, c'est à dire sur lesquelles il est possible de démarrer. Cela n'a aucun effet sur les sauvegardes déjà réalisées et il est toujours possible de réaliser des sauvegardes bootables sur des clones déjà mis en place. Mais si vous comptiez créer un nouveau système de sauvegarde bootable, sur un nouveau disque par exemple, ce n'est donc plus possible pour le moment avec macOS 10.15.5.Carbon Copy Cloner n'est pas le seul à être touché par ce problème ; c'est par exemple aussi le cas de Super Duper . En attendant (et surtout en espérant) qu'Apple corrige ce qui ressemble vraisemblablement à un gros bug, les éditeurs vont être contraints de modifier leur logiciel pour contourner la fonction incriminée ; une version bêta de Carbon Copy Cloner permettant à nouveau de réaliser des clones a déjà été publiée