Apple TV+ : la série Central Park est disponible

Une nouvelle série est disponible ce vendredi sur Apple TV+ : il s'agit de, une série musicale d'animation créée par Loren Bouchard, producteur de. Cette série raconte l'histoire d'une famille de gardiens qui vit et travaille à Central Park, et qui fait tout son possible de sauver le parc d'un projet d'une riche héritière de chaîne d'hôtel souhaitant transformer le parc en complexe immobilier. On retrouve les voix de Josh Gad, Leslie Odom Jr., Titus Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs ou encore de Kathryn Hahn.Les trois premiers épisodes sont disponibles aujourd'hui, les dix épisodes suivants étant ensuite prévus pour une diffusion hebdomadaire. Dans les prochaines semaines, on pourra découvrir Dear... le 5 juin, le documentaire Dads le 19 juin, Greatness Code et Little Voice le 10 juillet.