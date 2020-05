Apple officialise les nouvelles couleurs des Powerbeats Pro

Les Powerbeats Pro seront bien déclinés dans de nouveaux coloris à l'approche des beaux jours : après la fuite de visuels la semaine dernière, Beats a confirmé aujourd'hui l'arrivée de ces nouvelles déclinaisons, qui seront en vente sur l'Apple Store le mardi 9 juin au tarif inchangé de 249,95 €. Les nouveaux coloris sont le rose nuage, le bleu glacier, le jaune printemps et le rouge lave.Ces nouvelles références de Powerbeats Pro seront techniquement strictement identiques aux modèles déjà au catalogue depuis un peu plus d'un an ; un récent dépôt d'Apple avait fait croire à l'arrivée d'une mise à jour, mais il s'était finalement avéré qu'il s'agissait d'une fausse alerte . On retrouvera ainsi la puce Apple H1 (fonctionnalité "Dis Siri") déjà présente sur les AirPods, les 9 heures d'autonomie, la recharge Fast Fuel ainsi que la résistance IPX4 à la sueur et aux éclaboussures.