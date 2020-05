Une forte hausse des ventes d'iPad pendant le confinement ?

Les longues périodes de confinement mises en place dans de nombreux pays auraient fortement favorisé les ventes d'iPad. Selon Business Korea , Apple aurait demandé à LG de produire en urgence — pour le mois prochain — des écrans LCD destinés à ses tablettes, dont les ventes exploseraient. Apple avait initialement anticipé un fort recul du marché, mais tous les produits ne seraient pas touchés de la même manière et certains tireraient leur épingle du jeu. L'essor soudain du télétravail a fait émerger de nouveaux usages et donc de nouveaux besoins, tout particulièrement en Asie qui est sortie de confinement avec plusieurs semaines d'avance sur l'Europe.Malgré l'épidémie de COVID-19, Apple a publié des résultats en très légère hausse pour le premier trimestre de cette année 2020. Apple ne devrait pas échapper à une baisse pour le deuxième trimestre, mais certains produits devraient profiter de cette situation particulière. Le MacBook Air et le MacBook Pro, qui ont récemment été renouvelés, pourraient également voir leurs ventes augmenter.